بالصور- ليلى علوي ترافق مصمم عالمي في الأهرامات

ميرنا وليد - بيروت - يزور المصمم العالمي ​مايكل ميشيل​ مصر استجابة لدعوة المهندسة زينب بشير عضو جمعية موناكو ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة".

ولفتت الممثلة المصرية ليلى علوي الأنظار إليها أثناء مرافقتها لمايكل ميشيل في أهرامات مصر الى جانب زاهي حواس وزير الأثار الأسبق. الجدير ذكره أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله. ‎

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