كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد خالد صالح يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل مشاركته في "في كل أسبوع يوم جمعة" و "شريط 6" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشغل الفنان أحمد خالد صالح، خلال الفترة الحالية بجدول أعمال مزدحم ونشاط فني مكثف، الذي يتراوح مابين المشاركة في الدراما والسينما.

وقال أحمد خالد صالح في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" إنه يعكف حاليًا على تصوير مشاهده في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي انتهى من تصوير 80% منها.

وأضاف أن تصوير المسلسل سينتهى خلال شهر من الآن وهو من إخراج أحمد شاكر خضير ويشاركه في البطولة آسر ياسين ومنة شلبي وسوسن بدر وعدد آخر من النجوم.

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كما كشف أحمد صالح عن مشاركته في فيلم "شريط 6" وهو من إخراج محمد سلامة، وأوضح أنه يتبقى له في تصويره أسبوع واحد فقط وسيبدأ في استكمال تصوير مشاهده بداية شهر يناير المقبل.

وأما عن تفاصيل قصة الحب التي جمعته بالفنانة هنادي مهنى، امتنع أحمد صالح عن التعليق أو التحدث في هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنى احتفلا مساء أمس الجمعة بخطوبتهما في حفل بسيط بحضور الأقارب والأصدقاء وسط فرحة عارمة من محبيهما.