كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة.. دنيا سمير غانم توجه الشكر لمنى الشاذلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للإعلامية منى الشاذلي، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدبة من برنامجها "معكم".

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو لها أثناء حصولها على جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معاكم مني الشاذلي" المذاع عبر فضائيه شاشة "سي بي سي".

وعلقت دنيا سمير غانم، على حصولها كأفضل ممثلة كوميدي قائلة "شكرًا منى الشاذلي، على جائزة أحسن ممثلة كوميدي 2019، وشكرًا للجمهور العظيم الى أداني صوته وقدر مجهودي وفرحني، ربنا يخليكوا ليا".

كانت دنيا سمير غانم، حصلت على أعلى الأصوات في استفتاء برنامج "معاكم مني الشاذلي" كأفضل ممثلة كوميدي عن مسلسل "بدل الحدود 3 " الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.