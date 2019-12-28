تراند اليوم : بالفيديو -محمد رمضان ينشر كواليس إستعداده لحفله بالمغرب- غدا

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو خلال الاستعدادات لحفله في المغرب غدا وهو يرقص على نغمات “إنساي”.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “من بروڤة أمس ???????? الإستعدادات النهائية لأقوى حفلة في #مراكش غدًا في #ساحة_الفنا #ثقة_في_الله_نجاح ????”.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد “البرنس” مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.