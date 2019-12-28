تراند اليوم : العقاب بمنع الحلويات .. بطلة هالة حببتي تكشف ماوراء الكواليس مع الراحل فؤاد المهندس

كشفت الفنانة رانيا عاطف أن الفنان فؤاد المهندس طلب من شقيقته الإذاعية صفية المهندس البحث عن طفلة ‏تشاركه مسرحية “هالة حبيبتي” بشرط أن تكون وجهًا غير مألوف، فرشحتها أبلة فضيلة للدور.‏

أضافت رانيا عاطف خلال حلولها ضيفة على برنامج “فنجان قهوة” مع الإعلامي أحمد مجدي على قناة ‏‏”صدى البلد”، أن فؤاد المهندس كان ذو روحًا طفولية، وعندما كان يظهر في إحدى مسرحياته وهو يتناول ‏الحلوى مع الأطفال لم يكن ذلك تمثيلًا ولكنه كان يفعل ذلك في الكواليس، فكان يأخذ منها الحلوى التي ‏تحضرها معها.‏

تابعت عاطف أنها اضطرت فيما بعد أن تحضر قطعتين من الحلوى فتعطيه قطعة وتحتفظ معها بأخرى، إلا ‏أنه كان ينهي ما تعطيه له ويأخذ الأخرى أيضًا، كما كان يمازح الأطفال فيعضهم في يدهم ثم يسألهم: “الساعة ‏كام”؟.‏

أشارت رانيا عاطف أن فؤاد المهندس كان شخصية مرحة وعطوفة على الجميع، فكان يتحدث معهم ويتودد ‏إليهم سواء كانوا ممثلين أو أطفال أو عمال للمسرح.‏