تراند اليوم : وصلة رقص لرانيا يوسف وزوجة مصطفي فهمي في إحدي السهرات-فيديو

التقت الفنانة رانيا يوسف بالإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي مؤخرًا في حفل عيد ميلاد إحدى الصديقات المشتركة بينهما.
نشرت فاتن موسى عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، مقاطع فيديو ظهرت فيها مع رانيا يوسف وهما ترقصان معًا، ودعت موسى رانيا للتصوير معها قائلة: “قمر”.
يشار إلى أن رانيا يوسف سيعرض لها يوم الأحد المقبل مسلسل “الآنسة فرح” على قناة MBC 4، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.