تراند اليوم : وصلة رقص لرانيا يوسف وزوجة مصطفي فهمي في إحدي السهرات-فيديو

التقت الفنانة رانيا يوسف بالإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي مؤخرًا في حفل عيد ميلاد إحدى ‏الصديقات المشتركة بينهما.‏

نشرت فاتن موسى عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، مقاطع فيديو ظهرت فيها ‏مع رانيا يوسف وهما ترقصان معًا، ودعت موسى رانيا للتصوير معها قائلة: “قمر”. ‏

يشار إلى أن رانيا يوسف سيعرض لها يوم الأحد المقبل مسلسل “الآنسة فرح” على قناة‎ MBC 4‎، بطولة ‏أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج‎.‎