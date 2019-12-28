- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
على الرغم من نفي الفنانة دنيا بطمة خبر اعتقالها من قبل الشرطة المغربية، والتحقيق معها في قضية حساب الانستقرام المشبوه "حمزة مون بيبي"، برزت أدلة وبراهين جديدة تثبت تورط دنيا وشقيقتها ابتسام في القضية ومنها نشر فيديوهات ترصد دخول بطمة إلى مركز الشرطة.
كما انتشر فيديو يوثق مغادرة الشقيقتين مركز الشرطة، بعد التحقيق معهما في القضية.
ورفضت الشقيقتان الحديث الى الصحافيين لمعرفة تفاصيل ما حصل في التحقيق، وسبب إخلاء سبيل ابتسام.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد تقدم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، شكوى حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، للقذف والتشهير عبر حساب "حمزة مون بيبي" وطالبت بالاستماع إلى المغنية بطمة لاتهامها من قبل العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات.
إقرئي أيضًا:
هكذا احتفل النجوم بالكريسماس
ديو وصور: هيفاء وهبي بشعر أشقر ذهبي
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق حقيقة استدعاء دنيا بطمة وشقيقتها إلى التحقيق في مركز الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.