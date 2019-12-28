ابنة كايلي جينر كانت الأكثر حظًّا في عيد الميلاد

بينما تقتصر معظم هدايا الأطفال في عيد الميلاد على الألعاب وبعض الملابس الخاصة بالمناسبة، حظيت ابنة نجمة

تلفزيون الواقع كايلي جينر، ستورمي، التي تبلغ من العمر عاماً واحداً بخاتم ألماس خيالي كهدية لها.

وقد نشرت والدتها صورة لطفلتها وهي ترتدي الخاتم خلال الاحتفال بالمناسبة، بوجود حبيبها السابق ووالد طفلتها

ترافيس سكوت.

ولم تنتهِ هدايا ستورمي هنا، فقد قدمت لها جدتها لوالدتها، كريس جينر التي انهالت بالبكاء عندما كشفت عن

هديّتها ، التي هي عبارة عن بيت ضخم يمكن أن تلعب فيه.

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يُذكر أنّ الهديّة هذه مماثلة لهدية كانت قد قدّمتها لابنتها كايلي عندما كانت صغيرة.

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