ابنة كايلي جينر كانت الأكثر حظًّا في عيد الميلاد

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بينما تقتصر معظم هدايا الأطفال في عيد الميلاد على الألعاب وبعض الملابس الخاصة بالمناسبة، حظيت ابنة نجمة
تلفزيون الواقع كايلي جينر، ستورمي، التي تبلغ من العمر عاماً واحداً بخاتم ألماس خيالي كهدية لها.
وقد نشرت والدتها صورة لطفلتها وهي ترتدي الخاتم خلال الاحتفال بالمناسبة، بوجود حبيبها السابق ووالد طفلتها
ترافيس سكوت.
ولم تنتهِ هدايا ستورمي هنا، فقد قدمت لها جدتها لوالدتها، كريس جينر التي انهالت بالبكاء عندما كشفت عن
هديّتها ، التي هي عبارة عن بيت ضخم يمكن أن تلعب فيه.
يُذكر أنّ الهديّة هذه مماثلة لهدية كانت قد قدّمتها لابنتها كايلي عندما كانت صغيرة.
إقرئي أيضًا:
بالفيديو: شاهدوا توبا بويوكستون مغنية في كليب من إخراج حبيبها
بالصور: جينيفير انيستون مع والدها قبل وبعد... لن تصدّقوا الفارق
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة كايلي جينر كانت الأكثر حظًّا في عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.