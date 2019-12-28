نفاد تذاكر ليلة عباديات بعد ساعات من طرحها

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، نفاد تذاكر "حفلة عباديات" المخصَّصة لتكريم "أخطبوط العود" عبادي الجوهر.





وكانت مصادر مسؤولة في موسم الرياض قد كشفت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إقامة "ليلة عباديات" تكريماً للفنان السعودي القدير عبادي الجوهر ضمن ليالي الأساطير في موسم الرياض.

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ويُحيي الجوهر، الجمعة 3 يناير، "ليلة عباديات" ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديداً على مسرح أبو بكر سالم، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأعلن تركي آل الشيخ، في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تكريم الجوهر بحفلةٍ ضمن موسم الرياض.

ليشكر الجوهر من خلال تصريح صحفي، تكريمه في ليلة "عباديات" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ويقول: بإذن الله تكون ليلة مميزة مع ليلة "عباديات" في "موسم الرياض"، شكراً المستشار تركي آل الشيخ لدعمك وتكريمك لي".

كما ثمّن كذلك تكريمه في مهرجان "وتريات"، موجهاً الشكر لجمعية الثقافة والفنون في الدمام على هذا التكريم، حيث أُطلِقَ اسمه على الدورة الأولى منه.

كذلك، شارك الجوهر في موسم الرياض عبر حفلات عدة، منها حفلةٌ، جمعته بأسماء المنور، وفؤاد عبدالواحد في مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وحفلةٌ ضخمة مع عدد من الفنانين، حملت عنوان "ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد".

أيضاً، سجَّل الجوهر اسمه ضمن الفنانين المشاركين في حفلات "سمرات موسم الرياض"، حيث أحيا حفلةً طربيةً ساهرة بمشاركة كلٍّ من الفنان بدر الحبيش، والفنان فارس مهدي ضمن الفعاليات التي تحتضنها محمية الملك خالد في منطقة الثمامة، وغنى كذلك مع راشد الفارس ووعد في موسم الدرعية.

يشار إلى أن نجم الغناء السعودي عبادي الجوهر، التقى جمهوره في الكويت في حفلةٍ مع الفنانة الإماراتية الشابة شمة حمدان، الخميس 27 ديسمبر.

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