حفل سودان المحبة

تجمَّع آلاف السودانيين المقيمين في السعودية، وعددٌ كبير من الزوار والسياح للاستمتاع بالطرب السوداني الأصيل في حفلةٍ ساهرة، أحياها فنانون سودانيون بارزون على مسرح أبو بكر سالم في "بوليفارد الرياض".

حيث احتشد أكثر من ستة آلاف شخصٍ في المسرح لمتابعة السهرة الغنائية "سودان المحبة" التي ترنَّم فيها الفنانون محمد الأمين، وحسين الصادق، ونانسي عجاج، ضمن حفلات موسم الرياض.

واستُقبِلَ الجمهور بالورد لدى الدخول إلى مقر الحفلة.

استقبال اخوانا السودانيين بالورد في الحفل🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/1nGeSIF0ml — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 26, 2019

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وألقت لجين عمران، المذيعة السعودية، الكلمة الافتتاحية للحفلة ،معبرة عن سعادتها بالتواجد في هذا المحفل الراقي ، وكما وجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على إقامة هذه الليلة ضمن موسم الرياض .





ثم بدأت الليلة الاستثنائية بالفنان حسين الصادق من خلال الأغنية الوطنية التاريخية "عازة في هواك" لخليل فرح، وقدّم بعدها عدداً كبيراً من أغنياته الشهيرة التي وجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث رددوا معه كلماتها، وتراقصوا على أنغامها، من أبرزها "الملهمة"، و"شوف العين".كما تغنت بأحدث أعمالها ميلاد" لأرواح شهداء ثورة ديسمبر ..

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