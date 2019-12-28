أسرار وخفايا لا تعلمونها عن دانا حلبي خطيبة عبد المنعم عمايري



قبل أيام، خطفت الفنانة دانا حلبي الأضواء بإعلانها خطوبتها، ورغم أنّها لم تذكر هويّة العريس، إلا أنّ مصادر مقرّبة منها أكّدت أنّه الممثل السوري عبد المنعم عمايري، الذي قام بدوره بنفي خبر خطوبته من دانا، ما طرح علامات استفهام حول طبيعة علاقة الثنائي.

فمن هي دانا حلبي؟

ولدت دانا في 18 يناير سنة 1985 في الكويت. وهي من مواليد برج الجدي

لها اخت واحدة واخ واحد فقط.

تخرجت من المدرسة العليا ودرست التصميم الداخلي.

-فنانة من دون عمليات تجميل

- بدأت شهرتها مع أغنية "أنا دانا" التي صوّرتها مع شركة "ميلودي" لتصبح من أهم نجماتها، وأطلق عليها لقب نجمة الإغراء، ثم عادت وأصدرت أكثر من كليب منها "مين اللي ما يعرف دودو".

وقد ظهرت دانا في أوّل كليباتها مع ملاحظة حرصت على تدوينها في الكليب، أنّها أوّل فنانة استعراضية من دون عمليات تجميل.

-منافسة بين دانا ونجلاء وماريا وقمر

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راهن عليها جمال مروان صاحب قنوات "ميلودي"، وصعد نجمها مع المغنيات ماريا وقمر ونجلاء التونسية، وأفل نجمها بعد إقفال القنوات واعتزال صاحبها العمل الفني، قبل أن تقرّر العودة إلى الغناء عام 2018.

خلاف مع أيمن رضا

آخر كليباتها "أموت بالشوكولاتة" أثار خلافاً بينها وبين الفنان أيمن رضا، الذي اتّهمها بسرقة أغنيته.

دانا سارعت إلى الدفاع عن نفسها ونشرت مقطع من الفيديو عبر إنستغرام، عبرت من خلاله عن محبتها له ولأعماله الكوميديه والتي نشأت عليها، وأكدت أنها لم تكن تنوي سرقة أغنيته ولكن بسبب محبتها الشديدة له قامت بغنائها. وهو ما تلقّفه أيمن بإيجابية لينتهي الخلاف إلى جلسة مصالحة ودّيّة.

-طلاق ومنع من السفر

بعد زواج استمرّ خمس سنوات، تقدمت دانا لدى محكمة طرابلس الشرعية السنية عام 2003، بدعوى ضد زوجها إيلي ميلاد حيدر، طالبت فيها بفسخ عقد زواجها من المدعي عليه بسبب الغش وعدم اعتناقه الدين الإسلامي وأكدت أنه أوهمها بأنه اعتنق الإسلام ليتزوّج منها، كما وتقدمت حلبي لدى المحاكم السنية في عكار وطرابلس وبيروت بطلب منع سفر لزوجها.

يذكر أنّ دانا أنجبت من زوجها بنت وصبي، يقيمان اليوم في الإمارات مع والدهما.

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