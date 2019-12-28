شكران مرتجى تخضع للخلطة السحرية وتغني للدكتور هراتش

النجمة “المهضومة” شكران مرتجى لا تفوت فرصة إلا وتأتي بها الى وطنها الثاني لبنان حتى أنها تحرص على زيارة صديقها الجراح التجميلي العالمي د. هراتش سغبزريان.

وبمناسبة الاعياد المجيدة، حرصت “مرتجى” على معايدة د. هراتش وهو بالتالي عمد الى الاهتمام ببشرتها من خلال خلطته السحرية التي تحتوي على 27 مادة منعشة للوجه ليبقى نضرًا ومشرقًا.

واكدت “مرتجى” إلى أنها خضعت لأنامل د. هراتش قبل بضعة اشهر وارتأت ان تهتم ببشرتها مجددًا لأن تلك الخلطة تستغني عن المكياج تمامًا. كما أنها عمدت الى تدليل طبيبها المفضل الذي يهتم بجمالها وغنت له وهي تجري الحقن لوجهها وكانت بغاية السعادة والفرح. سلمت يداي الدكتور هراتش الاول في عالم الجمال والتجميل.