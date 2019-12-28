شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى جديد دا ولا إيه؟.. فيديو جديد طريف لياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة طريقة اتسمت بخفة الدم، ظهرت النجمة ياسمين رئيس، فى مقطع فيديو كوميدى، مستخدمه زجاجة فى محاولة منها للدخول بداخلها عن طريق الخدع التى تنتشر على السوشيال ميديا، ويخوض من خلالها النجوم ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، المنافسات كنوع من التحديات الطريفة مثل تحدى "غطا الزجاجة" وتحديات الرقص.

وفى مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه الفنانة ياسمين رئيس، كانت تضع الزجاجة على مسافة قريبة من الكاميرا، فيما خرجت من غرفتها وهى ترقص على أنغام موسيقى ترددت ألحانها فى خلفية الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام، ثم اقتربت ياسمين من الزجاجة وسقطت بجسمها على الأرض فى مشهد تمثيلى كأنها سقطت داخل الزجاجة.

وتستكمل ياسمين رئيس، مقطع الفيديو الطريف، بالظهور مرة أخرى وهى تمسك بالزجاجة وتقربها من فمها للشرب منها، وتظهر ياسمين وهى تمسك بالزجاجة لتشرب منها ثم تصدم وتبعدها عنها، وقد تفاعل جمهورها مع مقطع الفيديو الذى حصد أكثر من 70 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات فقط من توقيت نشره، كما كان من بين المعجبين بالفيديو الطريف الفنان محمود العسيلى، والفنانة أسماء جلال، اللذين عبروا عن إعجابهم بخفة دم ياسمين رئيس، بإرسال إيموجى ضاحك فى التعليقات.



ياسمين رئيس



ياسمين تلعب بزجاجة

ويشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، كانت قد انضمت إلى أسرة فيلم الحارث مع النجم أحمد الفيشاوي، وهو العمل الذى يتولى المخرج محمد نادر إخراجه ويعد أول أعماله الروائية الطويلة.

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من جانب آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم محمد عادل إمام "لص بغداد" الذى يعرض فى شهر يناير المقبل، وتشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

ويذكر أن الفنان محمد إمام، كان قد أبدى إعجابه باجتهاد وخفة دم الفنانة ياسمين رئيس، التى شاركته بطولة فيلم لص بغداد، كما كشف للجمهور عن مفاجئة تنتظرهم خلال عرض الفيلم فى يناير المقبل، حيث نشر، قبل عدة أيام، صورة تجمعه مع ياسمين رئيس، وقال فى تعليقه عليها "كانت مفاجأة بالنسبالى.. مجتهدة وشاطرة ودمها خفيف جدًا.. حقيقى من ألطف الناس اللى اشتغلت معاهم.. استنوا أول دويتو مع ياسمين رئيس فى لص بغداد.. وأكيد مش الأخير إن شاء الله".



ياسمين رئيس والزجاجاة



ياسمين

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن النجم محمد إمام، كان قد كشف قبل أيام عن موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد، وذلك أثناء رحلته فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له أثناء التجول فى شوارع باريس، وقال فى تعليقه عليها "صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد الأسبوع القادم إن شاء الله".