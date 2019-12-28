شكرا لقرائتكم خبر عن Spider-Man يحتفل بعيد ميلاد "ستان لي" أسطورة الكوميكس الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لشخصية Spider-Man، بمختلف مواقع السوشيال ميديا، على الاحتفال بعيد ميلاد الراحل "ستان لى" أسطورة قصص الأبطال الخارقين الشهير، الذي توفي في نوفمبر الماضى عن عمر يناهز الـ 95 عاماً.

ونشرت الصفحة الرسمية للشخصية الشهيرة في عالم الأبطال الخارقين، صورة للأسطورة الراحل "ستان لي" فى ذكري عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، وكتبت " فى ذكرى عيد ميلاده، شكرا للأسطورة ستان لي على كل ما قدمته".

وفى سياق آخر حقق الفيلم الأخير من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت والذي جاي بعنوان Spider-Man Far From Home إيرادات وصلت إلى مليار و129 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم.

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فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

وكانت ابنة ستان لي التي تدعى "جيه سي" قد رفعت دعوى قضائية لاستعادة حقوق الملكية الفكرية من شركة POW الذي كان قدمها والدها قبل موته في 12 نوفمبر من العام الماضى، وتم رفع دعوى قضائية من جيه سي، في كاليفورنيا، منذ عقدين على إتمام صفقات والدها، وفقًا لما ذكرته صحيفة هوليوود ريبورتر، فـ قبل وفاة ستان لي، كان قد رفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد POW، حيث علق ستان لى أن الشركة استغلت الحالة الصحية لـ له وقاموا بتزوير توقيعه، أو إجباره على التوقيع، ليأخذوا حقوق الملكية الفكرية لكتاباته.