فارس كرم يحوّل ليل السويد إلى نهار في حفل مكتمل العدد

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم حفلاً غنائياً ساهراً في الكولوسيوم في السويد مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قدّم فارس كرم خلال الحفل الذي بيعت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد، باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، فأشعل الأجواء واستمرت السهرة حتى الساعات الصباح الأولى.

محبو فارس كرم في السويد استقبلوه بحفاوة كبيرة، فهتفوا باسمه طيلة الأمسية والتفوا حول المسرح في حلقات من الدبكة تعبيراً عن سعادته بتواجده معهم.

ومن المقرر أن يحيي فارس كرم ليلة رأس السنة بفندق الشيراتون في العاصمة الأردنية عمان مساء 31 الشهر عينه.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.