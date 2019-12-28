ما لا تعرفونه عن علاقة والدة ليوناردو دي كابريو بحبيبته الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد حوالي العامين على علاقة الممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ بحبيبته عارضة الأزياء ​كاميلا مورون​ والتي تصغره بحوالي الـ20 عاماً، كشف موقع thedigitalweekly، أن والدة دي كابريو تعشق مورون، وهي تدعوه للإسراع بالزواج منها.

وبحسب الموقع، فإن دي كابريو يفكر جدياً في هذه الخطوة، وذلك عن طريق إتمام خطوات زواجه منها خلال العام المقبل.

وكانت كاميلا قد دافعت عن فارق العمر بينها وبين دي كابريو، فقالت: “هناك الكثير من العلاقات في هوليوود – وفي تاريخ العالم – حيث يكون للناس فجوات كبيرة في العمر، أعتقد أن أي شخص يجب أن يكون قادراً على مواعدة من يشاء”.