أحمد عز يفضح ملفاً حديثاً للمخابرات وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــرد: كشف الممثل المصري ​أحمد عز​ عن أن مسلسله الجديد مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية الحديثة. وعبّر عن إعجابه بموضوع القصة الذي لم يُستقر على اسمه بعد.

وقال أحمد عز في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية: “كنت أحلم بتقديم مسلسلاً كهذا من واقع مشاهدتي لمسلسلات “دموع في عيون وقحة” و”رأفت الهجان”، للأستاذين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، لأنهما يعطياني دفعة وحماسة نحو تقديم هذه النوعية من الأعمال”.

وأضاف عز متحدثاً عن محتوى العمل الجديد قائلاً: “نحن نقدم ملفاً حديثاً من ملفات المخابرات، ومن المعروف أنه ليس سهلاً الإفراج عن ملفات حديثة، حيث نعمل حالياً على كتابة السيناريو وإجراء معاينات لأماكن التصوير”.

الجدير ذكره أنه يشارك أحمد عز في دور البطولة هند صبري، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.