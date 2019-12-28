جان يامان يتهرّب من اسئلة الصحفيين.. شاهدوا ما حصل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: انتظر عدد من الصحفيين الأتراك النجم التركي ​جان يامان​ في مطار اسطنبول لأخذ حديث منه بعد زيارته البرازيل.

واستغلّ الصحفيون رؤيته لسؤاله عن تصريحاته التي اثارت مؤخراً جدلاً كبيراً، وانسحاب الممثلة التركية بينار دينيز من مسلسله الجديد، الا انه لم يجب على الأسئلة مكتفيا بالقول: “لن أقول أي شيء يا أصدقاء، عمل موفق لكم”.

وكان يامان قد قرر مؤخراً مغادرة تركيا تمامًا متوجهًا إلى البرازيل، وأعلن أنّه لن يعود إلى وطنه إلا عند حلول وقت انضمامه إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، على أن يغادر مجددًا فور انتهاء خدمته إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج “الناجون” Survivors بنسخته الإيطالية.