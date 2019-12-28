هشام عباس يكشف سراً للمرة الأولى ويقول “ندمت” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: فجر الفنان المصري هشام عباس، خلال حواره في برنامج “معكم”، الذي يُعرض على شاشة “CBC”، مع الإعلامية منى الشاذلي، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن رفضه القيام بالدور الذي أداه الفنان أحمد السقا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية، مضيفًا :” اتبترت على النعمة، وقلت مش عاوز في أول فيلم ليا أطلع أغني في كباريه، بس بعد نجاح الفيلم ندمت ندم الإبل”.

وأضاف أن دور السقا عُرض عليه وقرأ السيناريو بالكامل، ولكنه رفض كونه يريد تجسيد شخصية أخرى.

وقام بغناء أغنية أحمد السقا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “ولا بنخاف”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقتها وكانت من أبرز أحداث الفيلم وسبباً رئيسياً في شهرة السقا واحتلاله قمة الإيرادات في أفلامه التالية.