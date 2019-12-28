دعوى قضائية من مؤلف “ولاد رزق” ضد شركتين بسبب إعلان

متابعة بتجــــــــرد: نشر الكاتب والسيناريست صلاح الجهيني، مؤلف فيلم “ولاد رزق”، منشوراً عبر حسابه الخاص على “فايسبوك”، يتهم فيه شركتين، إحداهما تعمل في مجال الاتصالات والأخرى شركة مياه غازية، باستغلال شخصيات فيلمه دون الرجوع له.

وقال “الجهيني”، في منشوره: “طبعا اللي بيحصل معايا ده شيء مؤسف جداً أن بعد ما أفلام ولاد رزق، تنجح بالشكل الكبير اللي حصل، يتم تجاهلي والتعدي على حقوقي كمالك للشخصيات ومؤلف للعمل، رغم مطالبتي بإنهاء الموضوع بشكل ودي أكتر من مرة مع كافة الأطراف، وبالتالي ما أصبحش قدامي حل غير اللجوء للقضاء اللي متأكد أنه هينصفني”.

يذكر أن فيلم “ولاد رزق” الجزء الثاني، حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية هذا العام، وهو من بطولة “أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود”، ومن إخراج طارق العريان.