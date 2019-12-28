دينا تهاجم أفلام الأبيض والأسود.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: انتقدت الراقصة دينا في تصريحات صحافية، أفلام الأبيض والأسود، مشيرة إلى أنها المتسببة في الإساءة للراقصات.

وقالت إن هذه الأفلام أظهرت الراقصة في هيئة خطافة الرجال وزعيمة العصابة، مضيفة: “كانوا بيطلعوها أساس الشر اللي لازم تموت في نهاية الفيلم”.

وتابعت أن الرقص الشرقي مهنة محترمة، بدليل أنها محط اهتمام من الأجانب، الذين يقيمون مهرجانات لهذا الفن في بلادهم، حيث تتلقى دعوات منهم لحضورها لتدريب الأجنبيات وإحياء حفلات هناك، وكان آخرها مهرجانين للرقص الشرقي في أميركا وكوريا.

وكانت دينا قد نشرت على حسابها الشخصي بإنستغرام منذ فترة عدة مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تدرب عدداً كبيراً من الراغبين في تعلم الرقص الشرقي (رجالاً وسيدات) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.