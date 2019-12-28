ليلة خيالية للموسيقار عمر خيرت في احتفالات شتاء طنطورة

متابعة بتجــــــــرد: قدم الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت ليلة موسيقة ساحرة ووصفت بالخيالية على مسرح مدينة العلا ضمن موسم شتاء “طنطورة”. لم يختلف المسرح كثيراً عن مواقع التواصل الأجتماعي التي ضجت بما يشهده الحفل من صور ومقاطع موسيقية لـ”خيرت”، ولم تقتصر متابعة حقل الموسيقار على الجمهور السعودي والمصري فقط، بل كانت منتشره من المحيط إلى الخليج العربي.

حفل “خيرت” هو الثاني على التوالي بعد أن قدم في “العلا” العام الماضي أحد أهم حفلات الموسم على نفس المسرح، ليعود هذا العام بهدية وهي عبارة عن أغنية من ألحانه لمدينة “العلا”. وقال للجمهور:” شكرا جزيلا على دعوتنا للمرة الثانية، نقدم هدية من مصر، وهي أغنية “افتتاحية العلا” للمملكة العربية السعودية.

ووجه “خيرت” في كلمته، تحية لسمو الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على كرم الضيافة.

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ولم يبخل “خيرت” على جمهوره بالمملكة، بإعادة زمن الفن الجميل من خلال الأغاني المتجذرة في وجدانهم.

“خيرت” قاد الأوكيسترا وانسجم معه الجمهور عندما قدم موسيقى أغنية “فيها حاجة حلوة” ثم أبدع في عزف “خلي بالك من عقلك”، ومع هدوء الليل عزف الموسيقار عمر خيرت أغنية “زي الهوا” بطريقته الخاصة.

كما عزف “امتى الزمان يسمح يا جميل” من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم موسيقى أغنية “عارفة” لينطلق مع موسيقى “إعدام ميت”، “ضمير أبلة حكمت”، “مسألة مبدأ”، “اللقاء الثاني” و”قضية عم أحمد”.