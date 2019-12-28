اقتصاد دبي في 2019.. قفزة نوعية رغم تباطؤ النمو العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت إمارة دبي مؤشرات اقتصادية إيجابية وقفزة نوعية مهمة خلال عام 2019.
وخلص "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي لعام 2019" الصادر عن "اقتصادية دبي" إلى العديد من المؤشرات الإيجابية، كان أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 2.1% بأسعار ثابتة، ليصل إلى 406.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018. كما سجلت قطاعات الأنشطة العقارية والسياحة أعلى معدلات النمو في 2018، وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2018 ارتفاعا بنسبة 41% مسجلة 10.5 مليار دولار أمريكي.
ووفقا للتقرير الاقتصادي لإمارة دبي لعام 2019، سجلت دبي تراجع المعدل السنوي العام للتضخم بنسبة 3.1-% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقارنة بـ1.5% في 2018
وتوقع التقرير ارتفاع الناتج المحلي للإمارة بنسبة 3.2% في 2020 تزامنا مع استضافة "إكسبو دبي".
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