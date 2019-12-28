شرادها كابور لـ"العين الإخبارية": شائعة ارتباطي بـ"برابهاس" أسعدتني

نفت الممثلة الهندية شرادها كابور وجود أي ارتباط عاطفي بينها والنجم الهندي برابهاس أو أي فنان آخر، مؤكدة أنها تهتم حاليا بمشوارها الفني ولديها العديد من الخطط التي تحلم بها مع بوليوود لعام 2020.

وظهرت شرادها كابور في آخر أفلامها لبوليوود مع برابهاس في فيلم "ساهو" أعلى الأفلام حصدا للإيرادات في الهند لعام 2019، ومع إعلان برابهاس رغبته في البحث عن عروس للزواج بدأت الشائعات تتجه نحو علاقة عاطفية خفية بين شرادها وبرابهاس.

وقالت شرادها، لـ"العين الإخبارية": "لم أنزعج كثيرا من الشائعة بل شعرت بسعادة، لأن فيلمي الأخير (ساهو) حقق نجاحا منقطع النظير، وكان تعاوني رائعا مع برابهاس خاصة في المشاهد الرومانسية، وخروج شائعة كهذه دليل على نجاح الدور واقتناع المشاهدين بما قدمناه لدرجة كبيرة".

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وأضافت: "تجمعني وبرابهاس صداقة قوية نشأت خلال كواليس تصوير الفيلم ولم ولن يتعد الأمر الصداقة فأنا لا أتطلع للارتباط العاطفي في الوقت الحالي".

وعن أعمالها المنتظرة قالت شرادها: "أنتظر عرض فيلمي المقبل (ستريت دانسر) مع فارون دهافان المقرر طرحه 24 يناير/كانون الثاني المقبل ومتحمسة كثيرا لردود الفعل حول دوري الذي سيكون مفاجأة حقيقية ومختلفا عن كل ما قدمته".

وتابعت: "اقتربنا من تصوير فيلم (باجي 3) مع تايجر شروف والمفترض طرحه مارس/آذار المقبل، وهو عودة مرة أخرى لهذه السلسلة القريبة من قلبي بعد غياب عن الجزء الثاني".

واختتمت: "هناك جلسات عمل لتنفيذ مشروع الجزء الثاني من فيلم (ستري) الذي حقق نجاحا كبيرا عام 2018 مع راجكومار راو، لذلك أعتبر أن عام 2020 هو عام حظي".