بينها "طحال سمية الخشاب وطلاق أصالة".. 10 تريندات اكتسحت 2019! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

سيطرت العديد من "التريندات" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، فيما يخص أخبار المشاهير العرب أو موضوعات وقصص شغلت السوشيال ميديا على نطاق واسع طوال السنة التي أوشكت على الانتهاء.

طحال سمية الخشاب

فقد تداول رواد مواقع التواصل هاشتاغ "طحالة سمية الخشاب"، حتى تصدر قائمة التريندات بـ"تويتر"، بعدما اتهمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، طليقها أحمد سعد بالشروع في قتلها عندما كانا متزوجين، والتسبب لها في عاهة مستديمة بإجراء عملية لإزالة الطحال بعد اعتدائه عليها في منطقة الظهر وهو مرتدي الخاتم في يده لتنزف على مدار يومين.

وقالت سمية في تصريحات تلفزيونية: "أجريت عملية والطبيب يحيى زكريا قال لي كويس إنك عايشة، وقلت له لو حصل حاجة في العمليات خليك عارف إن أحمد سعد هو اللي عمل كده".

وأضافت سمية أن أحمد سعد اعتذر لها بعد ذلك، وقال إنه لم يكن في وعيه، مشيرة إلى أن أحمد سعد "عنده ظروف"، في إشارة غير مباشرة إلى أنه مريض نفسي، حيث تحدثت عن السبب الرئيسي في الطلاق بينهما.

"اخرسي يا شيرين"

انتشر هذا الوسم على نطاق واسع منذ أسابيع، بعدما أحيت شيرين حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، صرحت خلاله بأن السيدات لا يمكن أن يستغنين عن الرجل في حياتهن، لذا من الواجب عليهن أن يسمعن كلامه.

وعقب الحفل تداول سعوديات هاشتاغ "اخرسي يا شيرين"، معتبرين أن كلامها إهانة لهن، خاصة أن تصريح الفنانة المصرية خرج منها وهي على أرض المملكة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ردت شيرين على الهاشتاغ في حفلها الثاني بأرض المملكة، إذ قالت: "راحوا عملوا هاشتاج علشان قلت اسمعوا كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر، وأكيد الي زعلوا دول شوية عوانس".

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طلاق أصالة

بعد أيام من أنباء انفصالهما، أعلن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان والانفصال بشكل نهائي، بعد أن صمت الزوجان ولم يكذبا الأخبار التي تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة.

ودفع الجمهور أزمة الطلاق إلى قمة السوشيال ميديا، بعد تصدر هاشتاغ "طلاق_اصالة" موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر الهاشتاغ تويتر بسرعة فائقة بعد انتشار صورة للمخرج طارق العريان بعد خبر الانفصال عن المطربة أصالة، في حفل فني خاص في أول ظهور له بدون أصالة.

موسم الرياض

يعد "موسم الرياض" الهاشتاغ الأكثر تداولا خلال العام الجاري، وتصدرت أخباره اهتمامات رواد السوشيال ميديا، بعد المجهود الكبير الذي بذله رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ لجعل فعاليات موسم الرياض الحدث الأبرز على مستوى العالم في 2019.

ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، استهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج، خلال مدة تصل إلى 70 يومًا بدأت في الـ 11 من أكتوبر /تشرين الأول، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

ويرصد فوشيا في الفيديو أعلاه أبرز 10 تريندات شغلت مواقع التواصل خلال عام 2019: