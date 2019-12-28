شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع ياسمين صبرى ودياب ومخرج "فرصة تانية" قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسات عمل مكثفة تجمع النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، بالإضافة إلى المخرج مرقس عادل، للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث عقد مخرج العمل بروفات "طرابيزة" لقراءة الحلقات الأولى قبل انطلاق التصوير، المقرر له فى السبوع الأول من شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى الحديث عن شكل وملامح الشخصيات خلال أحداث المسلسل.

وفى سياق متصل، أوشك المؤلف مصطفى جمال هاشم على الأنتهاء من كتابة الحلقات الأولى النصفية الأولى، حيث كتب المعالجة الدرامية للمسلسل السيناريست محمد سيد بشير، ومن المقرر أن يبدأ مؤلف المسلسل فى كتابة الحلقات المتبقية وتسليمها خلال شهر فبراير على أقصى تقدير.

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرين، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الأعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضع الشركة جدول محدد للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الأنتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

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ويجسد النجم محمد دياب شخصية "الفيلن" فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى انسانى، خاصة أنه نجح فى تقديم تلك الشخصيات فى الدراما التليفزيونية، وهو العمل الأول الذى يجمع بين دياب وياسمين صبرى على الشاشة.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

دياب شارك العام الماضى بمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطقى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نحلاء بدر، محمد علي رزق، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مكلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.