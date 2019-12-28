شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحتفل بوصول كليبها "بصاتك" لمليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة كارمن سليمان، بوصول كليبها الجديد "بصاتك" لمليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب، وظهرت فى لقطة صغيرة تحمل بالونة على شكل "1 مليون"، لتحتفل بعدد المشاهدات التى حققها كليبها الأخير والجديد. وعلقت كارمن عبر حسابها بتويتر :"أول مليون لبصاتك، مين لسه مسمعش الأغنية و ماشافش الفيديو كليب، مستنية تعليقاتكوا ".

وكانت الفنانة كارمن سليمان، قد أحيت حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى فى جامعة القاهرة، يوم 23 ديسمبر، ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقى لطلابها لدوره فى تطوير العقل وبناء الوجدان لأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة موضحًا أن الفن له تأثير كبير في تطهير الواقع، مشيرًا إلى الانتهاء من تشكيل فريق أوركسترا موسيقي لأول مرة بجامعة القاهرة من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات.

ووجهت كارمن سليمان، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لاستضافتها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، قائلة: أشعر بسعادة كبيرة لتقارب السن بيني وبين الطلاب مما يتيح لي حرية أكبر في التفاعل معهم.

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وقدمت كارمن، مجموعة متنوعة من اغانيها والتي تفاعل معها الطلاب، ومنها "حبيبي مش حبيبي " و" كلام كلام" و "لما تشوفك عيني" وغيرها من الأغاني حيث حرص آلاف من طلاب الجامعة على حضور الحفل، وشهدت القاعة إقبالًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن كارمن كانت قد أطلقت، تحديا جديدا متمثلا فى رقصتها فى الكليب الأخير لها :"بصاتك" وطالبت جمهورها بتسجيل فيديو لأنفسهم وهم يرقصون الرقصة من كليبها الجديد.

وقالت كارمن عبر تويتر :"جاهزين لتحدى رقصة بصاتك، نزلوا فيديو على حسابكوا وإنتوا بترقصوا رقصة بصاتك مع الهاشتاج بصاتك bassatak، وريهم إيه هيفوتهم لو عملولك unfollow".