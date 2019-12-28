شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حفلات يحيى خليل فى الأوبرا خلال يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم رائد الجاز يحيى خليل حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومى الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 من شهر يناير المقبل، على المسرح الصغير فى الـ8 مساء، ومن المقرر أن يقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة لعدد من المقطوعات الجديدة.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عاما، ودرس وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية.

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يعد يحيى خليل بمثابة الأب الروحى لموسيقى الجاز فى مصر ومن أقدم روادها فى العالم العربى، بدأ رحلته فى المزيكا منذ الستينيات، ووضع حجر أساس فرقته الموسيقية عام 79، وصال وجال بأنحاء العالم بآلاف الحفلات والمهرجانات الدولية، كما شارك العزف مع كبار العازفين العالميين في المجال من بينهم أوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي، وخطف قلوب الجماهير بمقطوعاته الموسيقية "بحلم في عالم غريب" و"البيانولا"، و"من غير عنوان".

يذكر أن عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائى يوم 12 و13 ديسمبر الماضى على المسرح الصغير داخل دار الأوبرا المصرية، شهدت حضور عديد من الشخصيات العامة والفنية.

وكان يحيى خليل قد قدّم العديد من الحفلات الناجحة الفترة الماضية، وهى مهرجان حكاوى الجاز، بحفل جماهيرى كبير احتضنته مكتبة الإسكندرية فى شهر أبريل الماضى، والهدف من المهرجان لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ونشر ثقافتها بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافي في وسط البلد، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيرى.