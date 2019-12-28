شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه رسالة لرامى جمال بعد حفلهما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل النجم تامر حسنى بصحبة النجم رامى جمال، أمس الجمعة حضورا جماهيريا ضخما، على الرغم من توقيت الحفل فى وسط الامتحانات، إذ بدأ الحفل بصعود الفنان الشاب رامى جمال على المسرح لتقديم الفقرة الأولى، وسط تفاعل جماهيرى ضخم، ودعم جمهوره له بعد محنته الأخيرة.

فيما تبعه صعود نجم الجيل تامر حسنى، وسط هتافات جمهوره ومحبيه، الذين هنأوه على دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتصدر فيلمه "الفلوس" شباك تذاكر مصر والوطن العربى.

ونشر الفنان الكبير تامر حسنى صور من فعاليات الحفل أمس الجمعة على حسابه الرسمى بموقع انستجرام للصور، وعلق :" من حفلة امبارح فى المنارة جمهورنا الكريم شرفتونا وفعلاً كانت حفلة أكتر من رائعة واحسنت يا رامى يا جمال يا فنان يا كبير كل الناس بتحبك وأنا أولهم".

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حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، ليلة أمس الجمعة ثالث أيام عرضه بالسينمات، حيث طرح للجمهور يوم 25 ديسمبر الماضى، ليصل بذلك الرقم إلى 6 ملايين و300 ألف جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، نظرا لاقتراب إجازة نصف العام وانتهاء الامتحانات.

وفى سياق متصل، حقق فيلم الفلوس 14 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرا لشعبية تامر فى الخليج العربى.

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.