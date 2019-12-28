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صور.. أصالة نصرى تتألق وهى حافية القدمين فى حفلها بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة أصالة نصرى، بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان "ليلة من العمر"، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من الأغنيات الطربية منها "أنا واقف"، "يا غلابة"، "يا نور العين"، "ولا راح الأمل"، "ابحكى لك" وغيرها.

 

وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها "كبير الشّوق"، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

 

وفى لقطة من اللقطات الطريفة التي شهدها الحفل قامت أصالة بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين، بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذاءها.

 

وواصلت أصالة تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها، "أشكرهم" و"حزن الشوارع" و"شموخ عزّي"، وبعدها فاجأت الجمهور بأنها ستغني في ألبومها الخليجي الجديد أغنية من ألحان مطرف المطرف، ولم تكتف أصالة بهذه المفاجأة فقط وإنما طلبت من المطرف أن يصعد على المسرح، حيث قدما معاً دويتو لأغنية "لاتخاف من الزمان" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

ولم تكتف أصالة بذلك وإنما قدمت مع مطرف المطرف ايضاً دويتو لأغنية "كان يا مكان" للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي كمبادرة صلح منها تجاه الحناوي بمناسبة العام الجديد، لتستكمل أصالة وصلتها الغنائية بأغنيات متنوعة من أعمالها القديمة والجديدة منها "سؤال بسيط" و"العمر كلّه" و"كان يهمّني"  و"بنت أكابر" و"عقوبة" و"بكرة أحلى" و"سوّاها قلبي" و"يا حبّيبة" و"ذاك الغبي"، ليسدل الستار على واحدة من أجمل الحفلات الغنائية التي شهدتها الكويت في الفترات الأخيرة وعاش خلالها الجمهور ليلة استثنائية.

 

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