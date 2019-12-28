شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2019.. أبرز الغائبين هذا العام .. هاني رمزي ومكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019 الذى قارب على الانتهاء، غياب العديد من النجوم عن السينما بعدما اعتادوا على التواجد بأفلام بشكل دائم فى السنوات الأخيرة، إلا أن بعضهم انشغل بالدراما وتقديم مسلسلات جديدة فى شهر رمضان الماضى، والبعض الآخر تعاقد على أفلام ولكنها لم تدخل حيزالتنفيذ وهناك من يستمر فى الغياب الطويل عن السينما على أن يكون العام المقبل فرصة كبيرة لهم الغائبين فى العودة مرة أخرى.

أحمد السقا لم يقدم أفلام جديدة في 2019 مكتفيا بالظهور كضيف شرف فى أفلام "حرب كرموز" مع أمير كرارة، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال، و"الفلوس" مع تامر حسنى، ليستمر غياب السقا عن السينما للعام الثاني على التوالي حيث كان آخر أفلامه "هروب اضطراري" الذي تم عرضه في عام 2017 تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى وشارك فى بطولته أمير كراره وغادة عادل ومصطفى خاطر وأحمد العوضى وعدد من النجوم كضيوف شرف.



أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز أيضاً من النجوم الذين غابوا عن سينما 2019 بعدما اعتادت على التواجد بشكل دائم فى المواسم السينمائية خلال السنوات الماضية، الا أنها اكتفت بتقديم مسلسل "لآخر نفس" مع المخرج حسام على فى شهر رمضان الماضى، وكان آخر أفلامها "أبلة طمطم" فى 2018 تأليف أيمن وتار وإخراج على ادريس وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود.



ياسمين عبد العزيز

منى زكى التى تعد من نجمات السينما فى السنوات الماضية، لم تشارك فى أفلام جديدة هذا العام، لتستمر فى الابتعاد عن السينما للعام الثالث على التوالى بعدما قدمت آخر أفلامها "من 30 سنة" عام 2019 بمشاركة أحمد السقا، شريف منير، نور، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، نبيل عيسى، رجاء الجداوى، جميلة عوض، محمد مهران، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.



منى زكى

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أحمد مكى هو الآخر يستمر فى غيابه الطويل عن السينما بعد انقطاعه لمدة 6 سنوات كاملة، حيث كان آخر أفلامه "سمير أبو النيل" الذى تم عرضه فى عام 2013 وشارك فى بطولته نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الامام وادوارد وعلاء مرسى وحسن عبد الفتاح وسعيد طرابيك وعبد الله مشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وأخرجه عمرو عرفة، رغم أنه كان ينوى تقديم فيلم جديد هذا العام ولكن أجله بسبب انشغاله بمسرحية لعرضها في موسم الرياض.



احمد مكى

حسن الرداد بعدما قدم عدة أفلام خلال السنوات الماضية، لم يقدم أفلام جديدة في 2019 واكتفى بالدراما حيث عرض له مسلسل "الزوجة 18"، وكان آخرأفلامه العام الماضى بعنوان "عقدة الخواجة" بمشاركة ماجد المصرى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، حسن حسنى، محمد لطفى، وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمى.



حسن الرداد

هانى رمزى من النجوم الذين غابوا عن السينما فى 2019 بعدما قدم آخرأفلامه العام الماضى بعنوان "قسطى بيوجعنى"تأليف وإخراج إيهاب لمعى، وشارك فى بطولته مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبوسريع، وموسيقى تصويرية محمود الشابورى، وديكور محمد مراد وتصوير إيهاب حامد.