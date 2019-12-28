شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خبير الإكسسوارات العالمى مايكل كوست يزور الأهرامات بصحبة زاهى حواس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب مايكل كوست الخبير العالمى فى مجال الإكسسوارات لدعوة المهندسة زينب بشير عضو بإحدى الجمعيات الخيرية لزيارة مصر، واصطحبه فيها خبير الآثار العالمى الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الذى شرح له تاريخ الحضارة المصرية بالإضافة للفنانة ليلى علوى.

وأبدى كوست سعادته بزيارة مصر خاصة أنها من البلاد المحببة إليه، كما أعرب عن فخره لتواجده داخل الأهرامات، لأنه طالما حلم بالتعرف على تاريخ الفراعنة، وأكد أنه سيدعو كل محبيه فى العالم لزيارة مصر والتمتع بحضارتها وجمالها.

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وقالت المهندسة زينب بشير "تواصلت مع كوست وقررت دعوته لمصر من أجل دعم بلدنا وإظهار الجوانب المضيئة بها فى إطار مبادرة (فيها حاجة حلوة) التى تكشف جمال وحضارة مصرنا الغالية، ويكفى أن كل المشاهير فى العالم يبهرون بمصر، ودورنا يحتم علينا دعوتهم للتواجد فى مصر، وسوف أحرص على مواصلة العمل فى هذه المبادرة سواء بجولات داخل مصر بمشاهير مصريين وعرب أو استضافة نجوم عالميين، فى مجالات مختلفة، مثل ميشيل الذى يعتبر الصديق المقرب من كل نجوم هوليوود، نظرا لأنه الأكثر تأثيرا فى هذه النجوم بسبب توليه الرئيس التنفيذى لأهم شركة على مستوى العالم فى صناعة الإكسسوارات".