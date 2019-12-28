تهنئة واعتذار.. نجوم الفن يحتفون بخطوبة أحمد خالد صالح وهنادي مهنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ عدد من نجوم الفن والإعلام، الفنانين أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، بمناسبة خطوبتهما، أمس الجمعة.

وكتب محمد الشرنوبي: "مبروك يا أجمل واحد في صحابي"، فيما علقت آيتن عامر: "بحبكم، مبروك يا حبايبي".

فيما علقت إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم"، وكتب شريف رمزي: "ألف مليون مبروك يا هنادي إنتي وأحمد".

وعلقت الفنانة صابرين: "مبرووك يا حبايبي"، وعلق الفنان أحمد زاهر: "مبروك يا هنادي يا قمر"، وكتبت ابنته ليلى زاهر: "ربنا يسعدكم، ألف مبروك".

وعلقت أسما شريف منير: "مبروك، ثنائي جميل، مبسوطة ليكم"، فيما كتب عزوز عادل: "مبروك يا حبايبي"، فيما علقت علياء عساف: "مبروك حبايبي".

وعلقت فريال يوسف: "مبروك، ربنا يسعدكم"، فيما كتب عمرو وهبة: "مبروك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة سارة نخلة: "ألف ألف مبروك، ربنا يسعد أيامكم يا رب".

فيما علقت الفنانة سارة عبدالرحمن: "الله.. مبروك"، فيما كتب الفنان أحمد السعدني: "ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم".

فيما هنأهم الفنان علي الطيب قائلا: "ألف مبروك يا حبايبي.. ربنا يسعدكم ويفرحنا بيكم ويكتب لكم الخير يا غاليين، وحقكم عليه إني مكنتش معاكم، بحبكم جدا وفرحان لكم جدا".

Advertisements

فيما كتب الفنان محمود متولي: "ألف ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا".

وكتبت الفنانة هند عبدالحليم: "ربنا يحفظكم يا رب"، فيما كتبت كارولين عزمي: "مبروك".

ونشرت الإعلامية فرح علي صورة تجمعها بهنادي، وعلقت: "أحلى وأجمل عروسة فى الدنيا، مليووون مبروك على الخطوبة حبيبتى، ربنا يسعدك إنتى وأحمد، ويجعل أيامكم حلوة زيكم".

وعلقت إنجي وجدان: "مبروك، بحبكم قوي قوي إنتم الاتنين، زعلانة إني معرفتش أكون معاكم، بس نحتفل لما أرجع إن شاء الله، ربنا يبارك لكم، ويفرحكم على طول".

واحتفل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى بخطوبتهما، عصر أمس، في في حفل عائلي.

وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصور تجمعها بخطيبها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خطبتهما.

وظهرت الفنانة هنادي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "جمبسوت" أبيض، وعلقت على الصور: "أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك".

فيما نشر أحمد خالد صالح صورا من الخطوبة، وعلق عليها: "ربنا ما يحرمني منك وأعرف أسعدك بقية حياتنا".