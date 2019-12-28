نداء شرارة تحتفل بعيد ميلادها: "الحمد لله على القبول وحب الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها الموافق اليوم 28 ديسمبر الجاري.

وعلقت شرارة على الصورة: "اليوم رح أتم 27 من عمري، حابة أعايدكم بمناسبة العام الجديد، وأعايد حالي بمناسبة ميلادي، كل عام وقلبي بخير، الحمدلله على كل نعمة موجوده بحياتي، الحمد لله على رحمة رب العالمين اللي بتحتويني ومحاوطاني من كل مكان، الحمد لله على نعمة لين القلب، الحمد لله على نعمة القبول وحب الناس".

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وتابعت شرارة: "الحمد لله إن رب العالمين دايما بيسخرني للناس والحمدلله على محبة وقرب، أهلي وأصحابي الغاليين وجودكم، فرحة بعمري شكرًا الكم شكرًا لحبكم، لكلامكم شكرًا إنكم بتدعموني وبتساندوني يارب يعطيكم أضعاف ما بتحلموا متابعيني كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله سنة جديدة سعيدة عليكم، هذا العام كان عام النجاحات وإن شاء الله العام القادم يكون أجمل علي وعليكم".

وتحتفل الفنانة نداء شرارة بعيد ميلادها الـ27، إذ إنها من مواليد 29 ديسمبر عام 1992.

وأحيت المطربة الأردنية نداء شرارة حفل غنائي، يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بمدينة دبي الإماراتية.