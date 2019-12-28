بالفيديو| زينة لـ"الخليج 365": تامر حسني عِشرة عمري وشهادتي فيه مجروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة زينة، عن سعادتها بالعمل مع المخرج اللبناني سعيد الماروق، في فيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني، والمعروض حاليًا في "السينمات".

وقالت زينة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيد عنده عين حلوة أوي، وكنت أتمنى اقف ادام الكاميرا بتاعته، والحمد لله اتحقق الحلم ده"، وعن تعاونها مع الفنان تامر حسني، أكدت أن شهادته فيه مجروحة، إذ تجمعهما روابط أخوة وصداقة "عشرة عمري وصديقي ومعنديش عمر تاني أعوض بيه واحد زي تامر".

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وأكدت أن الجمهور سيراها مع تامر في صور مختلفة داخل الفيلم، بها خفة الظل والرومانسية، مشيرة إلى أنه مؤلف "هايل": "عفريت وشاطر جدا وموهوب ومركز، بيتعب اوي وبيشتغل كتير، أنا مش من الناس اللي ممكن تموت نفسها، بتعب بس لما بسيب الشغل بيبقى عندي حياتي وأولادي والاهتمام ببيتي مفيش شغل، ساعات بتجنن وافكر شوية بس برجع نفسي على طول لحياتي مع أسرتي، لكن تامر لأ مكمل".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام.