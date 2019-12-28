بالفيديو| كريم عبدالعزيز: "لو مشتغلتش ممثل كنت هشتغل طيار لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه لو لم يعمل في مجال الفن، كان سيختار العمل كطيار.

وتابع كريم، ببرنامج "عرب وود": "لو مشتغلتش بالفن كنت هشتغل طيار.. لإن الطيران والفن اتنين مفيهومش روتين، وأنا كاره للروتين، وعرفت الكلام ده بعد سنين، السبب اني مينفعش أصحى 12 واتغدا الساعة 3 وأروح الساعة 6.. معرفش أعيش كدا".

يُذكر أن، الفنان كريم عبدالعزيز، يشارك بفيلمه "البعض لا يذهب للمأوذن مرتين" في عيد الفطر المقبل، من ‏بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي ‏وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار‎.‎

ويستعد لتصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد ‏مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎