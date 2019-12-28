بالفيديو| كريم عبدالعزيز: "لو مشتغلتش ممثل كنت هشتغل طيار لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه لو لم يعمل في مجال الفن، كان سيختار العمل كطيار.
وتابع كريم، ببرنامج "عرب وود": "لو مشتغلتش بالفن كنت هشتغل طيار.. لإن الطيران والفن اتنين مفيهومش روتين، وأنا كاره للروتين، وعرفت الكلام ده بعد سنين، السبب اني مينفعش أصحى 12 واتغدا الساعة 3 وأروح الساعة 6.. معرفش أعيش كدا".
يُذكر أن، الفنان كريم عبدالعزيز، يشارك بفيلمه "البعض لا يذهب للمأوذن مرتين" في عيد الفطر المقبل، من بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.
ويستعد لتصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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