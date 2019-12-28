بالفيديو| روجينا تغني لأشرف زكي احتفالًا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بعيد ميلاده الـ59، والذي يوافق 29 ديسمبر الجاري.

ونشرت روجينا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه النقيب وهو يقود السيارة، وبجانبه روجينا تغني له أغنية "هُليلة" للفنانة المغربية سميرة سعيد، قائلة "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وعلقت روجينا على الفيديو: "كل سنة وانت حبيبي، عمري قلبي، رحلتي الطويلة، أبو بناتي، سندي، ربنا يحفظك لي ولبناتك".

وتواصل الفنانة روجينا حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، سلوى عثمان.