انطلاق تصوير "سيف الله" لعمرو يوسف في صحراء وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انطلق اليوم السبت تصوير أولى مشاهد مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك في صحراء وادي دجلة.
جاء انطلاق التصوير بعد 6 أشهر من التحضير، ليشكل عودة لتقديم المسلسلات الدينية والتاريخية في رمضان 2020، بعد فترة غياب عن الشاشة الصغيرة.
مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سينرجي.
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