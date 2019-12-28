ابنة عبدالمنعم مدبولي تحيي ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، على إحياء ذكرى ميلاد والدها عبر حسابها على موقع "فيسبوك". ونشرت أمل، صورة لوالدها الراحل، وعلقت: "ذكرى ميلاد أحن أب.. وأطيب قلب". تحل اليوم السبت، الذكرى الـ 98 على ميلاد الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، الذي ولد يوم 28 ديسمبر عام 1921 في حي باب الشعرية بالقاهرة، ويعتبر واحدًا من أهم وأشهر نجوم الكوميديا في السينما والمسرح، وعُرف بأنه صاحب مدرسة خاصة به حملت اسم "المدبوليزم".



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