5 يناير.. فريق "يوم وليلة" يحتفل بالفيلم في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقيم صنّاع فيلم "يوم وليلة" عرضًا خاصًا في مول مصر، مساء يوم الخميس الموافق 5 يناير المُقبل، قبل يوم واحد من طرحه في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يشهد العرض حضور فريق عمل الفيلم، بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من الفنانين.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.