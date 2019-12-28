أكرم حسني لـ"الخليج 365": أفكار تامر حسني خارج الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الفنان تامر حسني، على فيلمه الجديد "الفلوس"، والذي طُرح في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري.

وقال أكرم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبروك يا تامر عندي ثقة كبيرة في طريقة تفكيرك وفي رسمك لمشوارك الفني، وأعتقد ان (الفلوس) هيكون إضافة لأعمال تامر اللي كلنا بنحبها وبنتابعها وفيها دايما مضمون مختلف".

وأشار إلى أن تامر لديه طوال الوقت أفكار خارج الصندوق، ويحب أن يكون ظهوره دائمًا مختلف، متمنيًا له التوفيق "تستاهل كل خير"، وتابع "الفيلم يضم مجموعة من النجوم الأستاذ خالد الصاوي والأستاذة زينة، والإخراج لأستاذ سعيد الماروق، وده حد كلنا اتفرجنا على مشاريعه الفنية اللي بتبهرنا، وبيعمل صورة حلوة جدا".

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وأكد أكرم أنه قبل لقائه بتامر فنيًا في فيلم "البدلة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، جمعهما شكل إنساني آخر، موضحًا "تجربتنا بدأت في وقت واحد في بداية الألفينات، كنت ببدأ في الإذاعة وهو بيبدأ في الغنا، وطول الوقت متابع مشواره وذكائه الفني واختياراته الجيدة، وده اللي بيخليني أقول إن الفلوس هيبقى إضافة جيدة".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام.