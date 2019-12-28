تراند اليوم : وفاة فنان شهير والصلاة عليه داخل الكنيسة غدا

أفادت وسائل إعلام، أن الفنان اللبناني رينيه بندلي، توفي اليوم في طرابلس عن عمر يناهز الـ70 عاماً.

وحسب وسائل الإعلام، يشيع جثمان بندلي في مسقط رأسه الميناء حيث يصلى على جثمانه عند الثالثة من بعد ظهر غد، في كاتدرائية مار جاورجيوس، ويوارى بعدها في الثرى في مدافن العائلة في المدينة.



ولحن وكتب العديد من أغاني أسرة بندلي الفنية المؤلفة من 12 فردا، ثم تفرغ لابنته ريمي بالتعاون مع الشاعر والصحافي الراحل جورج يمين، وفي رصيده أكثر من مئتي أغنية،وأسس شركة "ثري ار برودكشن" للانتاح الفني، وكانت تنتج أعمال ريمي، وأسس مع الشاعر بشير الضيقة "بنك الأغاني"، ومنذ خمس سنوات تفرغ لتقديم مسرح تربوي للمدارس.



