تراند اليوم : مصر.. تأييد حبس راقصة شهيرة سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت اليوم السبت، حبس الراقصة “جوهرة”، سنة مع الشغل في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الراقصة.

وكانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على “جوهرة”، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.



وفي وقت سابق، قدم عاصم قنديل المحامي، وكيل الراقصة جوهرة، مذكرة إلى هيئة محكمة جنح مستأنف الجيزة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط الموجهة في حق موكلته، كما دفع أيضا ببطلان تفتيش إقامتها، وانعدام الدليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها، وعدم جدية التحريات.