شاهد: منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

رفضت منة عرفة أن تختتم عام 2019 في هدوءـ، حيث أصبحت مؤخراً من أكثر الأسماء تداولاً عبر السوشيال ميديا بإثارتها للجدل من خلال مقاطع فيديو “المساج” فضلاً عن تقارير ارتباطهما عاطفياً بأحد مشاهير اليوتيوب المصريين.. فما القصة؟

منة عرفة ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو وهي تخضع للعلاج التقليدي للتخلص من آلام العضلات وفقرات الظهر والعنق، لكن المقطع أثار الجدل بشدة بسبب حرصها على تصوير المقطع ونشره كونه كان غريباً ومخيفاً بعض الشيء.

وكانت والدة منة عرفة قد نفت ما أثير مؤخراً عن ارتباط ابنتها عاطفياً بنجم يوتيوب علي غزلان، وذلك بعد أن نشر الأخير صورة تجمعه بها وظهر فيها وهو يسحب شعرها بطريقة طريفة، وقام بالتعليق على الصورة بقوله: “أنا لما حبيبتي هتكبر.. والنعمة لتاكل الجو”، وهو ما جعل الأخبار تتطاير حول استعدادهما للخطوبة.