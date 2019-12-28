أحمد صلاح يكشف سر قرباته بـ يوسف فخر الدين

كشف المذيع أحمد صلاح حقيقة نسبه بالفنان الراحل يوسف فخر الدين، مؤكدًا أن جيمع الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة بشأنه أنه حفيد يوسف فخر الدين، ما هي الإ شائعة تدوالها رواد السوشيال ميديا.

وأكد صلاح أنه من عائلة ليست لها علاقة بالميديا و الإعلام.

و أكد الإعلامي أحمد صلاح، أنه يكن كل الحب و التقدير و الأحترام للفنان الراحل يوسف فخر الدين، ولكن حبه له لا يمنعه من كشف حقيقة أنتسابة له، قائلًا: ليا الفخر طبعًا أن انتسب لفنان الراحل يوسف فخر الدين، بس فى الحقيقة أنا مش حفيده ودي كانت إشاعه، لا

أعلم مصدرها.

Advertisements

وأضاف المذيع أحمد صلاح، أن علاقتة بالسوشيال ميديا جيدة، دائمًا يحرص على مشاركة متابعيها بكل ما هو جديد و مشوق في حياته بأستمرار.

وعلى صعيد آخر يستكمل الإعلامي أحمد صلاح في تحضيرات برنامجه الخاص على قناة DMC، والذي سيكون مفاجئة للجميع.

والجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد صلاح لقب بالمذيع الأكثر إناقه وحصل على جائزة أحسن مذيع شاب في عددًَا من المهرجانات.