فيديو.. هنادي مهنا تبكي من مفاجأة تامر حسني فى حفل خطوبتها

فاجأ النجم تامر حسني الفنانة هنادي مهنا، بحضور حفل خطوبتها، ولم تتمالك هنادي وبكت من شدة المفاجأة.
وكان النجم تامر حسني أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا، وبعد انتهاء الحفل أسرع تامر إلى حفل خطوبةالفنان أحمد خالد صالح، على الفنانة هنادي مهنا.
ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، ولم يستقر على أسمه حتي الآن، والمقرر طرح الألبوم في عيد الحب 2020 المقبل، كما يواصل تامر تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل
يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح، يستعد لعرض مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو بطولة كل من منة شلبي، آسر ياسين، خالد أنور، مي الغيطي، عارفة عبدالرسول، سوسن بدر، رشدي الشامي، محمد رضوان، أيمن صلاح.
جدير بالذكر الفنانة هنادي مهنا تشارك في بطولة فيلم بنات ثانوي، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير المقبل، بجميع دور العرض.
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