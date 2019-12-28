بدأ النجم عمرو يوسف اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد من مسلسله الملحمي الجديد "سيف الله" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج سينرجي، والعمل يستند على كتاب المفكر والأديب عباس العقاد "عبقرية خالد" وكتب السيناريو والحوار إسلام حافظ وذلك بصحراء وادي دجلة.
وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل ليثبتمدى تركيز طاقم العمل في إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمي للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ ٦ أشهر متتالية.
وسادت داخل طاقم العمل حالة من الارتياح بعد الاتفاق على الخطة الكاملة للتصوير مع التنبيه الكامل على الحفاظ على خصوصية العمل لمنع تشتيت الذهن لكل طرف من أطراف العمل خاصة مع كثرة التفاصيل ودقتها الشديدة.
مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصوير مسلسل "سيف الله" لعمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.