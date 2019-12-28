حكيم يتصدر تريند يوتيوب مصر بأغنيات الراجل الصح

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تصدر النجم حكيم، يوتيوب مصر، بثلاث أغنيات من أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" الذى من المقرر أن يُطرحكاملًا خلال شهر يناير المقبل.
ورقصوني التى طرحها أمس، وأغنية الجارسون .
يشارك "حكيم" في التريند بأغنيات الراجل الصح،
يذكر أن حكيم كان قد طرح من الألبوم عددًا من الأغنيات من بينها سيبونا في حالنا، وليلة بمبي.
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