بيرين سات بصور جريئة تثير غضب المتابعين!

ميرنا وليد - بيروت - انطلق عرض مسلسل "الهدية" للممثلة التركية ​بيرين سات​ والذي تعود من خلاله الى الدراما بعد غياب 4 سنوات، لكنها أثارت بيرين غضب متابعيها بعد الحلقات الأولى بسبب بعض المشاهد الجريئة بينها وبين الممثل التركي متين أكدولجار.

وهوجمت بيرين سات بقسوة بسبب صورها الفاضحة وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر بمشاهد جريئة في أعمالها.

الجدير ذكره أن قصة مسلسل "الهدية" مستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة أتييا وهي رسامة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها اوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم الذي يكتشفه عالم الآثار إرهان.