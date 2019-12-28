أحمد العوضي في رمضان 2020 "أغلى من حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل والملاكم المصري ​أحمد العوضي​ عن مشاركته في مسلسل "أغلى من حياتي"، وبدأ تصوير مشاهده في العمل، الذي من المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

وأوضح العوضي في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أن العمل من تأليف عبدالله سعد وإخراج أحمد يعقوب المقلة، ويشاركه البطولة ​هنادي الكندري​ وزوجها محمد الحداد، ​شيلاء سبت​ وأميرة محمد وآخرين.

ولفت العوضي الإنتباه إلى أن المسلسل يتحدث عن موضوعات اجتماعية كثيرة، بالإضافة إلى قصص الحب وأحداث عدة من وحي المجتمع الخليجي.

من جهة ثانية، ألمح العوضي إلى استعداده للمشاركة في مسلسل درامي آخر سيعلن عن تفاصيله في الأيام القليلة المقبلة.



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